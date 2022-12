O Ministério da Educação (MEC) anunciou a antecipação dos calendários de inscrições para os primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Pela programação, os editais com os critérios e cronogramas para os três processos seletivos serão publicados em janeiro de 2023.

O novo período de inscrição para o Sisu, que seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país, é de 16 a 24 de fevereiro de 2023, na mesma época do Carnaval, e o resultado será divulgado no dia 28 daquele mês. Anteriormente, o processo ocorreria entre 28 de fevereiro e 3 de março.

As inscrições para o Prouni, que distribui bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares, serão abertas no dia 28 de fevereiro e terminarão em 3 de março.

Quem pode participar

Para participar do programa é necessário ter renda familiar per capita de até três salários mínimos por mês (R$ 3.906 por pessoa), além de ter estudado em escola pública durante todo o ensino médio.

Já o Fies, programa federal de financiamento que concede empréstimos aos estudantes de baixa renda para estudar em universidades privadas, terá suas inscrições de 7 a 10 de março.

Segundo o MEC, perto da abertura das inscrições será divulgada a quantidade de vagas a serem ofertadas nos processos.

Em todos os processos seletivos, a classificação é realizada com base na nota obtida na edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2022. Para o Prouni também serão aceitas as notas do Enem de 2021. Já no Fies, quem concorreu a uma das edições do Enem a partir de 2010 até a mais recente poderá se inscrever.

As inscrições para os três processos seletivos são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal Acesso Único.

CALENDÁRIO DE 3034 DE SISU, PROUNI E FIES

SISU

Inscrições – 16 a 24 de fevereiro

Resultado – 28 de fevereiro

PROUNI

Inscrições – 28 de fevereiro a 3 de março

Resultados

1ª chamada – 7 de março

2ª chamada – 21 de março

FIES

Inscrições – 7 a 10 de março

Resultado – 14 de março

