Cidades Caminhão atinge rede de energia e derruba sete postes no Setor Terra Prometida, em Aparecida Equipes da Enel estão no local e realizam reparos

A Avenida D, no setor Terra Prometida, em Aparecida de Goiânia, está bloqueada desde esta quarta-feira (1º) devido à queda de sete postes de energia elétrica que foram derrubados por um caminhão no inicio da noite. Na manhã desta quinta-feira (2), equipes da Enel Distribuição estão no local trabalhando para restaurar os postes e a previsão é que os trabalhos sejam ...