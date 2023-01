Um caminhão caiu de cima de uma carreta nesta quinta-feira (12), por volta das 12h, no trecho urbano da BR-060, em Anápolis, a 55km de Goiânia. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda.

No vídeo, é possível ver que o caminhão começa a deslizar sobre a prancha da carreta e depois cai no asfalto. A Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, disse à TV Anhanguera que sinalizou o trecho juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a retirada do veículo. A Concessionária ainda informou que apesar do susto, ninguém se feriu.

O Popular entrou em contato com a Triunfo Concebra e a PRF para saber mais detalhes do caso, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço continua aberto.

