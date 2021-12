Cidades Caminhão cai de ribanceira e duas pessoas morrem na GO-154 Uma pessoa ainda foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros

Duas pessoas morreram em um acidente na GO-154, próximo a Pilar de Goiás, na manhã desta quinta-feira (9). As vítimas estavam em um caminhão carregado de adubo orgânico que caiu em uma ribanceira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi resgatada com vida e levada para a unidade de saúde mais próxima do local. Segundo a corporação, no mom...