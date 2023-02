Um caminhão caiu dentro do córrego Botafogo durante a madrugada deste sábado (18), em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista conseguiu sair do veículo e aguardou o socorro do lado de fora.

“A vítima foi encontrada já fora do veículo, consciente e orientada, reclamava apenas de dores no ombro”, informa os Bombeiros. Nas imagens, é possível ver o motorista sentado aguardando o resgate.

Após atendimento de primeiros socorros, o motorista, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista perdeu o controle da direção do caminhão. “O veículo tombou e caiu no leito do Córrego Botafogo, causando escoriações na vitima”, informa.

Além disso, afirmam que tentaram localizar a empresa responsável pelo veículo, mas não tiveram sucesso. O POPULAR perguntou se o motorista fez o teste do bafômetro e se chovia no momento do acidente, mas não souberam informar.

O POPULAR questionou a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) se há bloqueios na Marginal Botafogo para retirar o caminhão de dentro da vala, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Leia também:

- Motorista é indiciado após atropelar motociclista em Rio Verde; vídeo

- Acidente entre caminhão e carro deixa um ferido e trecho da BR-153 interditado

- Crianças brasileiras estão entre passageiros de ônibus com migrantes que caiu no Panamá