Cidades Caminhão carregado agrotóxico sem nota fical é apreendido em Porangatu O condutor do veículo e os produtos foram encaminhados para a delegacia

Um caminhão carregado com agrotóxico foi apreendido no último sábado (1º), em Porangatu, no norte de Goiás. A carga estava avaliada em R$ 220 mil, não tinha nota f...