Caminhão carregado com óleo de cozinha pega fogo, em Anápolis

Um caminhão que fazia o transporte de potes com óleo de cozinha pegou fogo no bairro Jardim Arco Verde, em Anápolis, na manhã deste sábado (13). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater o incêndio. Não houve vítimas. Segundo a corporação, os militares usaram no combate direto as chamas, 2,5 mil litros de água e 5 litros de líquido gereador de espuma...