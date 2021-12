Cidades Caminhão da Comurg tomba em trecho do Jardim América, em Goiânia O trânsito da via já está liberado

Um caminhão da Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg) tombou nesta manhã na Avenida C-6, no Jardim América. O caminhão bateu em um poste e quase caiu dentro no córrego. Apesar do acidente ninguém se feriu. Equipes já fizeram a retirada do veículo do local. A via ficou totalmente interditada no período da manhã por conta do guindaste, mas já...