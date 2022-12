A passarela do quilômetro 386 da BR-060, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás, está temporariamente interditada após um caminhão colidir com uma estrutura do local. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (1º).

O caminhão estava carregado com uma carga de caixas de papelão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), a passarela está localizada no perímetro urbano da cidade e é muito utilizada por trabalhadores de empresas da região, alunos que frequentam escolas no local e outros cidadãos, pois ela dá acesso a vários bairros.

A orientação é de que os pedestres e motoristas que trafegam pelo trecho redobrem a atenção para que não haja atropelamentos, visto que é um local com grande fluxo de tráfego, em especial de cargas pesadas. A estimativa é de que 10 mil veículos passem por dia na rodovia.

