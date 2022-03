Um caminhão carregado com pedra estragou e travou o trânsito no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Rua PL 3, no setor Jardim Goiás, em Goiânia, no início da tarde desta quinta-feira (17).

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), o veículo só pode ser consertado no local e, por isso, não há previsão de remoção.

No momento o trânsito está lento no sentido Shopping Flamboyant - Rua 90. A orientação é que os condutores busquem rotas alternativas.