Cidades Caminhão guincho bate e arrasta veículo em Niquelândia O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate

Uma caminhonete foi arrastada por um caminhão guincho ocasionando a batida em um baú e na parede de um lava a jato, nesta quarta-feira (17), em Niquelândia, município do Estado de Goiás. O motorista foi dar partida no caminhão guincho quando começou a descer até bater na traseira de uma caminhonete Toyota SW4 que estava estacionada na frente do caminhão. Com o ...