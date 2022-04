Cidades Caminhão invade casas em Goiânia e deixa cinco pessoas feridas Depois de carregar uma mudança, o motorista perdeu o controle do veículo que atingiu residências no Residencial Brisas da Mata

Um caminhão desgovernado atingiu duas casas no Residencial Brisas da Mata, na manhã desta sexta-feira (15). O acidente deixou cinco pessoas feridas sem gravidade, três delas estavam no interior do veículo, que ficou com a cabine destruída. Entre as vítimas estão uma mulher e um bebê de dois meses, seu filho, que foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Cais d...