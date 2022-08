Cidades Caminhão puxa fio e derruba poste sobre dois carros, em Goiânia Fio estava abaixo da altura padrão, de acordo com motorista de caminhão e proprietários de carros danificados

Dois carros foram atingidos por um poste de energia que caiu por volta de 15h desta sexta-feira (26), no setor Leste Vila Nova, região Central da capital. A queda do poste ocorreu após um caminhão baú passar pela rua Vereador Germino Alves e puxar um fio que estava mais baixo que a altura padrão. “Tinha um fio na avenida com uma barriga para baixo na avenida....