Um caminhão foi flagrado Pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 10 toneladas de abacaxi quase tombando sobre a BR-153, em Aparecida de Goiânia. O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), durante o período de patrulhamento dos policiais.

De acordo com a PRF, o motorista seguia com a carga "torta" de Jaraguá até Mineiros e estava com a documentação atrasada, além de ter várias irregularidades no veículo. A carroceria estava retorcida, as placas estavam irregulares, o sistema elétrico estava com problemas e o tacógrafo e equipamentos obrigatórios estavam inoperantes.

O caminhão foi escoltado pelos policiais até a unidade da PRF em Hidrolândia, onde ficou retido. A carga deve ser retransportada nesta sexta-feira (10) e está no pátio conveniado da PRF.