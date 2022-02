Cidades Caminhão que tombou no Meia Ponte carregado com bois é retirado do rio Trabalho durou três dias e foi acompanhado pela Polícia Civil. Agência Municipal de Meio Ambiente realizará nova análise da água para verificar poluição

O caminhão boiadeiro e os animais mortos que caíram no Rio Meia Ponte no dia 19 de fevereiro já foram retirados e descartados em local adequado. O trabalho de remoção começou na sexta-feira (25) e foi finalizado neste domingo. As carcaças dos animais foram encaminhadas para o aterro sanitário da capital e a carreta ficou sob a responsabilidade da empresa, dona do veículo. O trabal...