Cidades Caminhão sai da pista e provoca congestionamento de 8 quilômetros, entre Anápolis e Goiânia De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no Km-133 da BR-060, próximo à unidade operacional da corporação

Um trecho da BR-060 entre Anápolis e Goiânia ficou interditado na tarde-desta segunda-feira (21), após o motorista de um caminhão perder o controle da direção e sair da pista. No trecho da via, que já foi liberado, formou-se um congestionamento de cerca de 8 quilômetros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no Km-133 da BR-060, próxim...