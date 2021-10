Cidades Caminhão tomba e bloqueia fluxo na BR-060, entre Abadiânia e Alexânia Tráfego está parado no sentido Brasília-Anápolis

Um caminhão carregado de soja tombou nesta quarta-feira (27) no quilômetro 40 da BR-060 e o fluxo de veículos ficou bloqueado, causando congestionamento nesta tarde. O acidente ocorreu entre as cidades de Abadiânia e Alexânia, sentido Anápolis. O caminhoneiro não ficou ferido. No outro sentido da pista, para quem segue para Brasília, o tráfego segue normalmente. As inf...