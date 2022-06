Cidades Caminhoneiro é preso suspeito de ameaçar ex pelo Pix: “Vou pra matar e morrer” Homem foi preso preventivamente em Aparecida de Goiânia após vítima denunciar o caso

A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos suspeito de ameaçar a ex, de 19, por meio de mensagens via Pix após ser bloqueado por ela. O motorista de caminhão, que foi preso em Aparecida de Goiânia no último sábado (18), teria dito que estava indo ao encontro da mulher “para matar e morrer”. A vítima é do município de Goianésia. À polícia, ela narrou que vivia com o ...