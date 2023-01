Um caminhoneiro e o ajudante contaram à polícia que ficaram reféns de criminosos por 4 horas após o caminhão em que eles transportavam bebidas ser roubado na madrugada de sexta-feira (27), na BR-414, na saída de Anápolis.

Segundo a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), a equipe foi acionada pela empresa responsável pelo caminhão, que relatou não conseguir contato com o motorista e o ajudante. Os policiais tiveram acesso ao rastreador do veículo e localizaram o caminhão na zona rural do Distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás.

O motorista e o ajudante foram abandonados pelos suspeitos na BR-414 e depois foram encontrados pelos policiais. À polícia, os dois contaram que foram abordados por quatro homens armados que atiraram no caminhão obrigando eles a saírem e que depois ficaram reféns por 4 horas até serem abandonados na rodovia.

A equipe especializada da Polícia Militar de Goiás (PM- GO) disse que houve troca de tiros quando encontraram o caminhão e um dos suspeitos morreu.

Segundo apuração da TV Anhanguera, a PM-GO informou que na última semana outros três caminhoneiros foram vítimas do mesmo grupo de assaltantes.

