Cidades Caminhoneiro perde controle da direção, bate em outro caminhão e invade oficina, em Goiânia Veículo também atingiu poste e deixou região sem energia elétrica

Um motorista de caminhão ficou ferido após perder o controle da direção, acertar outro caminhão e invadir uma oficina mecânica na tarde deste sábado, na Avenida C, na Vila Morais em Goiânia. O acidente ocorreu nas proximidades do viaduto da BR-153 com a Avenida Anhanguera. O caminhão atingiu um poste e acabou afetando o fornecimento de energia elétrica da...