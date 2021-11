Cidades Caminhoneiro perde controle de direção e morre após capotamento na GO-164, em São Miguel do Araguaia Acidente aconteceu neste domingo (14) e caminhão estava carregado com ovos

Um caminhoneiro de 43 anos morreu, neste domingo (14), após perder o controle da direção e capotar o veículo na GO-164, em São Miguel do Araguaia saída para Araguaçu, no Tocantins. O veículo estava carregado de ovos, saiu da pista e capotou. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e usou um desencarcerados para retirada dos destroços do caminhão. Já sem vida, o homem t...