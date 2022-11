Um grupo de caminhoneiros bloqueou o trânsito na BR-040, em Cristalina, nesta sexta-feira (18). O ato começou ainda durante madrugada, com o fechamento das duas pistas. As vias foram liberadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a manhã. No bloqueio, os caminhoneiros queimaram pneus para obstruir a passagem.

Vídeos publicados em redes sociais mostram um longo congestionamento que se formou na altura do km 94, próximo às praças de pedágio em Cristalina. De acordo com o sargento Rafael da Polícia Militar, o fluxo começou a ser parcialmente liberado a cada 10 minutos, no início da manhã.

O congestionamento chegou ao trevo com a BR-050, que também teve o fluxo obstruído. A PRF confirmou às 9h29 que as rodovias foram liberadas e que não havia nenhum ponto de bloqueio nas rodovias federais em Goiás.

Um outro fechamento teria sido registrado na BR-060, em Alexânia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem filma o congestionamento e diz ser no município de Alexânia, nesta sexta (18). As assessorias da PRF de Goiás e do Distrito Federal afirmaram que não houve registro de bloqueio na cidade na data de hoje. A Polícia Militar em Alexânia também disse que não foi notificada sobre fechamento da BR-060.

Motivo

Os atos antidemocráticos questionam a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais e pedem "intervenção" das Forças Armadas para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não assuma a Presidência da República.

Leia também:

- Empresário e empresas com sede em Goiás têm contas bloqueadas

- Polícia Civil aponta empresários e políticos como líderes de bloqueios