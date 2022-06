Cidades Caminhonete bate contra carro de boi na GO-219 e deixa animais feridos Acidente aconteceu na tarde deste domingo (19) e um dos bois feridos fugiu em direção a uma fazenda da região

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de boi deixou dois animais feridos na tarde deste domingo (19). O acidente foi registrado na GO-219, próximo a Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana da capital e os carreiros, que saíram de Orizona no último dia 16, seguiam em direção a Trindade para participarem da Romaria do Divino Pai Eterno. A festa começa no próximo dia 24 de junho e segue até 4 de julho. Um dos carreiros envolvidos no acidente afirmou que o motorista da ...