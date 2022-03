Cidades Caminhonete pega fogo na Praça Universitária, em Goiânia; veja vídeo Veículo estava estacionado próximo ao campus da PUC Goiás e ao Hospital Araújo Jorge

Uma caminhonete pegou fogo na manhã desta segunda-feira (14), no setor Leste Universitário, em Goiânia. O veículo, que estava estacionado próximo ao campus da PUC Goiás e ao Hospital Araújo Jorge, chamou atenção de quem passava pelo local devido ao tamanho das chamas. Os bombeiros militares atuaram no combate às chamas e fizeram o rescaldo. Conforme informações do Cor...