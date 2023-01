A caminhonete que ficou com o interior completamente derretido depois de ser atingida por um raio na BR-020, em Goiás (assista acima), teve perda total, causando um prejuízo de mais de R$ 200 mil. O mecânico que ajudou o motorista disse que o veículo é uma Ford Ranger, de modelo 2023.

O raio atingiu o veículo na tarde de sexta-feira (20), enquanto o condutor passava pela cidade de Posse, no nordeste do estado. O mecânico Josimar, conhecido como "Nego Bil", contou que o raio teria atingido primeiro a antena do veículo, depois passado para o interior, provocando um curto-circuito.

"O carro teve perda total e o seguro levou o veículo. É um caso raro. O raio atingiu a antena e passou para o sistema elétrico do carro, criou um curto-circuito, incendiou e derreteu o painel”, explicou o Nego Bil.

O mecânico contou que o motorista não quis se identificar e também não informou o nome da seguradora da caminhonete, com isso, não foi possível saber se a empresa cobriu todo o prejuízo causado pelo raio.

Motorista não se feriu

Os físicos George Fontenelle e Welder Jorge, de Goiânia, explicam que não são os pneus do carro que blindam a descarga elétrica, mas, sim, o princípio da Gaiola de Faraday, formado pela superfície metálica completamente fechada.

“A questão X é o campo elétrico. As cargas que vêm do raio se posicionam de uma forma que toda a carga elétrica que atinge um recipiente metálico fechado será mandada para a parte externa, de tal forma que não vai eletrocutar uma pessoa”, explica Fontenelle.

“Caso o raio tenha atingido direto antena, foi pelo 'Princípio das Pontas', que concentra e atrai as cargas elétricas das nuvens. Como a descarga de um raio é alta demais, isso provocou o curto-circuito na superfície. Os fusíveis, a estrutura não aguenta. Os fios superaquecem e provoca o incêndio”, ressalta o professor Welder.

Ainda segundo os físicos, a estrutura de um carro funciona de uma forma parecida com um para-raios, estando os passageiros seguros, caso todas as portas estejam completamente fechadas.

