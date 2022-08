A campanha “Adote um Idoso” foi lançada pela Delegacia Especializada no Atendimento ao idoso (Deai), em Anápolis. Para tentar amenizar a solidão enfrentada por esse grupo de pessoas, a campanha busca trazer aos idosos de casas de abrigo a experiência de serem visitados e presenteados no Dia dos Pais, data difícil para a maioria deles.

O objetivo é proporcionar às cerca de 80 pessoas que vivem em instituições de repouso do município uma experiência de amor e cuidado. São idosos vítimas de violência e abandono que já não recebem visitas da família, em sua maioria. A delegacia não vai receber os presentes, porque a ideia é as pessoas irem até as instituições e entregarem pessoalmente.

De acordo com o delegado responsável pela campanha, Manoel Vanderic Correa Filho, a proposta é criar laços com os adotantes que durem ao longo do ano, mas especialmente no dia 14 de agosto. “É importante que esses idosos sejam visitados, pois sabemos que mesmo dentro de um corpo envelhecido, eles ainda mantêm uma carência emocional e sofrem com a solidão”, explica.

Todos do Abrigo Monte Sinai, Abrigo dos Velhos Professor Nicephoro e Abrigo Jesus Cristo é o Senhor já foram adotados, restando apenas as pessoas do Abrigo São Vicente. A instituição fica localizada na BR 060, ao lado do Posto Presidente.

Para participar, basta escolher um idoso, comprar o presente definido por ele (veja lista ao final da reportagem) e visitá-lo na semana do dia dos pais. A proposta é que o adotante leve pessoalmente o presente até o adotado na semana do dia dos pais, entre quinta-feira (11) e domingo (14), durante a parte da manhã ou da tarde.

“Quem não se inscreveu, mas quiser visitar, acolher e abraçar esses idosos são muito bem vindos. A proposta é a criação de vínculos. A maior carência deles não é material, mas emocional”, informa o delegado. Para entrar em contato com a delegacia responsável pela campanha, basta entrar em contato pelo número (62) 3328-2736.

Lista de presentes

1) Abel Fernandes: Camiseta ou Bermuda M

2) Adão: Camiseta M ou Chinelo 40

3) Adelicio: Bermuda ou Camiseta G

4) Alceu : Perfume

5) Anderson: Camiseta GG ou Perfume

6) Antônio Carlos da paixão: Tênis 38 ou Camiseta GG

7) Antônio Carlos de Oliveira: Pendrive ou Camiseta M

8) Antônio Divino: Sandalia 38 ou Camiseta M

9) Antônio Martins: Botina 38 ou Bermuda M

10) Davi: Bermuda ou Camiseta XG

11) Eduardo: Camiseta ou pijama

12) Fábio: Perfume ou Camiseta M

13) Francisco: Calça jeans G ou Perfume

14) Geraldo Eustáquio: Bermuda ou Camiseta GG

15) Geraldo Francisco: Pijama G ou Perfume

16) Jesus: Pijama M ou Chinelo 42

17) João: Sandalia 38 ou Camiseta M

18) Joaquim: Pijama M ou Chinelo 38

19) Jorge: Camiseta M ou Perfume

20) José Avelino: camiseta G ou Meia 41

21) José dos Santos: Pijama G ou Chinelo 41

22) José Gontijo: Camiseta ou Bermuda M

23) Marcos Aurelio: Perfume ou Rádio

24) Mario dos Santos: Chinelo ou Sapato 44

25) Miguel Arruda: Pijama ou Camiseta G

26) Nazaré Teixeira: Pijama M ou Perfume

27) Onivaldo: Camiseta ou Bermuda M

28) Paulo Cesar: Garrafinha de água

29) Pedro José Toquinho: Tênis ou Chinelo 39

30) Pedro Linhares: Bermuda ou Camiseta M

31) Ramon: Bermuda ou Camiseta M

32) Valdivino: Calça social ou Camisa M

33) Vicente: Camiseta M ou Relógio

Leia também:

Três idosos vítimas de maus-tratos são resgatados em Anápolis

Idosa de 91 anos é resgatada de situação de maus-tratos, em Goiânia