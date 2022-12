Para despertar o espírito natalino e alegrar a vida de muitos "bons velhinhos", está sendo realizada a campanha "Adote um Idoso" do abrigo Comendador Walmor, que estimula visitas e a arrecadação de presentes para os idosos que vivem no lar, que fica em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

No local, vivem 67 idosos, sendo 25 mulheres e 42 homens. Muitos têm uma condição delicada de saúde, mas isso não impede que eles aproveitem o máximo do tempo com as atividades que os voluntários os proporcionam, como: fazer academia, cuidar da horta, fazer festa junina, dia de forró e outras.

Irene Rodrigues é coordenadora do abrigo e conta que, faltando menos de um mês para o Natal, o abrigo ainda não conseguiu montar a árvore, colocar enfeites e organizar a ceia natalina. Por isso, conta com a ajuda do próximo para deixar a data mais feliz para os idosos.

“Nossa agenda era lotada, todos os finais de semana tinham grupos de visitas que cantava e até faziam lanches para os idosos. Ultimamente não tem nada. Então, se Natal é amor, carinho e aconchego, é isso que nós precisamos”, conta Irene.

Campanha

A campanha ‘Adote um Idoso’ é feita em forma de pedidos que os próprios moradores fazem como desejo do que ganhar de Natal. A maioria bem humilde, como: uma camiseta, calça, vestido, sandália, perfume, toalha de banho e até uma caixa de bombons.

“Eu pedi só uma sandália e um perfume”, diz o senhor Elisio Ferreira, de 71 anos. “Eu pedi uma sapatilha e um vestido”, diz Maria Aparecida Soares, de 76.

Seu Alcides José dos Santos, de 92 anos, diz que ter saúde é ter tudo, mas se ele receber um presentinho será melhor ainda. “Se você me der um presente, te agradeço porque me deu. Eu gosto de tudo. O que vier é bem vindo”, sorri.

Serviço:

Abrigo Comendador Walmor

Telefone: (62) 99657-2193

Endereço: Rua José Leão Souza Filho, nº 122 , Setor Jardim Riviera, Aparecida de Goiânia, Goiás

Leia também:

- Projeto abre bibliotecas solidárias em escolas de regiões carentes e incentiva a leitura em Goiás

- Café, filhote de mouflon asiático, ganha novo lar no Zoológico de Goiânia

- Lei que muda representação de idosos em estacionamentos começa a ser aplicada em Goiânia