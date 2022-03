Cidades Campanha da Fraternidade é lançada em Goiânia A celebração, conduzida pelo arcebispo metropolitano dom João Justino, contou com a presença do governador Ronaldo Caiado

“Fala com sabedoria, ensina com amor”. Este é o lema da Campanha da Fraternidade lançada hoje no país pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em Goiânia, a celebração de abertura, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) na manhã desta quarta-feira de Cinzas (02) foi conduzida pelo arcebispo metropolitano dom João Justino de Medeir...