Será lançada nesta segunda-feira (8) a Campanha de Multivacinação, no Centro de Saúde da Família do Bairro São Carlos, em Goiânia. A iniciativa tem o objetivo de alertar a população sobre a importância e os benefícios da vacinação em crianças e adolescentes menores de 15 anos, para aumentar a cobertura vacinal em Goiás.

As secretarias estadual e municipal de saúde seguem reforçando que as vacinas são ofertadas gratuitamente nas unidades de saúde de todos os municípios do Estado e protegem contra doenças imunopreveníveis como sarampo, tétano, tuberculose, coqueluche, difteria, meningites e hepatites, dentre outras.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde revelam que nos últimos anos a cobertura vacinal – de todas as vacinas - tem ficado abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Neste ano, até o momento, Goiás está com pouco mais de 50% das crianças com cartão de vacinação em dia.

Eficácia e segurança

É importante ressaltar que todas as vacinas presentes no Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente foram estudadas, avaliadas e validadas há mais de 30 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Portanto, são extremamente seguras e capazes de anular o risco de adoecimento de crianças e adolescentes.

Além disso, as autoridades sanitárias reiteram que a vacinação é uma das intervenções de saúde pública consideradas mais eficazes. Isso é comprovado por meio de pesquisas desenvolvidas pelo MS, as quais revelam que o uso de vacinas e o avanço nas coberturas vacinais ao longo das últimas décadas levaram à diminuição da incidência das doenças imunopreviníveis.

Em 1994, por exemplo, o Brasil chegou a receber da OMS o Certificado de Erradicação da Paralisia Infantil e, em 2016, o Certificado de País Livre do Sarampo. Entretanto, o fato de a população mais jovem, que não teve contato com quem sofreu dessas doenças, desconhecer a gravidade da situação, contribuiu para que a cobertura vacinal tivesse uma queda acentuada em todo o país nos últimos anos.

