Cidades Campanha do HC-UFG no domingo (28) visa prevenir câncer de próstata A unidade de saúde vai atender 500 homens, com consultas e exames. A doença tem um dos piores índices de mortalidade entre a população masculina

Finalizando o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata, batizado de Novembro Azul, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), que é gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vai realizar no domingo (28) uma campanha para atendimento de 500 homens, com idades entre 50 e 75 anos, para consultas com médicos urologistas e...