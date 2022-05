A Prefeitura de Goiânia está lançando o Match da Adoção, uma campanha para os animais abrigados no Centro de Zoonoses. No total, são oito cachorros e dois gatos disponibilizados para acolhimento e as fotos serão disponibilizadas nas redes sociais da prefeitura: Instagram (@prefeituradegoiania) e Facebook (prefeituradegoiania).

Além das fotos, as postagens contarão com informações sobre o animal como idade e preferências, assim como acontece nos aplicativos de paquera. Quem der um ‘match’ pode entrar em contato com as veterinárias do Centro de Zoonoses pelos números: (62) 3524-3136/3129, e agendar visita. Antes de irem a um novo lar, passarão por triagem e também está previsto um momento de socialização com os pets.

Depois do encontro marcado, se a adoção realmente for a opção, o futuro tutor precisa assinar o termo de responsabilidade. Neste documento, ele se compromete a não abandonar o animal e mantê-lo em um local seguro. Também fica ciente da legislação que trata sobre crimes relativos aos maus-tratos a animais.

Diretor de Vigilância em Zoonoses, Murilo Marino Reis explica que o processo é acompanhado pelas profissionais veterinárias, de forma que o animal só será resgatado por tutores que demonstrarem responsabilidade para adoção.

