Cidades Campanha na Câmara de Goiânia arrecada 3,6 mil absorventes Mais R$ 2,5 mil foram doados e serão revertidos para comprar insumos e combater a pobreza menstrual

A campanha de combate à pobreza menstrual, desenvolvida pela Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal de Goiânia e pela entidade sem fins lucrativos Girl Up GO, arrecadou em outubro mais de 3,6 mil absorventes e 2,5 mil reais, que serão revertidos para comprar esses insumos. Ainda foram doados 38 absorventes de pano reutilizáveis. No prédio da Câmara, a campanha termin...