Cidades Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quinta-feira (11) Cartas podem ser escolhidas nas agências e pelo blog da campanha

Os desejos de Natal de crianças até 10 anos, em situação de vulnerabilidade social, já podem começar a ser enviados aos Correios onde, todos os anos, milhares de ajudantes do Papai Noel vão buscar as famosas cartinhas. A campanha começou há mais de 30 anos, quando empregados da empresa, comovidos com as cartinhas em caligrafia recém-aprendida ou transformadas em des...