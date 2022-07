Cidades Cancelamento do show de Guilherme e Santiago na Pecuária de Pontalina revolta moradores De acordo com a Comissão Organizadora da ExpoAgro, o show foi cancelado devido à baixa procura pela aquisição dos ingressos

O show da dupla Guilherme e Santiago no Expoagro de Pontalina 2022 que estava previsto para acontecer neste domingo (10) foi cancelado, causando revolta nos moradores que já tinham comprado seus ingressos. O evento seria realizado no Parque de Exposições Agropecuárias de Pontalina e as pessoas ainda não foram reembolsadas. De acordo com a Comissão Organizadora da Exp...