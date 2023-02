De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), Amarildo Nunes Lopes, completaria 50 anos neste sábado (11) e estava inscrito no concurso que aconteceria no dia seguinte ao seu aniversário, domingo (12). Ele foi uma das vítimas da batida frontal entre um ônibus e um carreta que provocou duas mortes, na madrugada de hoje, na BR-040, em Lagoa Grande, Minas Gerais.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), Amarildo era advogado e natural de Montes Claros, Minas Gerais.

Por meio de nota, o TRT lamentou o ocorrido que impediu a realização do sonho dos concurseiros e informou que se solidariza com familiares e amigos das vítimas.

Feridos

No ônibus estavam 18 passageiros e 2 motoristas. De acordo com a concessionária Via 040, além dos passageiros do ônibus que morreram no local, outros 9 ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ajudou na retirada das pessoas que estavam no transporte coletivo, por meio de uma janela. De acordo com os socorristas, elas estavam evitando passar por um corredor em que se encontrava uma das vítimas fatais do acidente. Os feridos foram levados para o Hospital de Paracatu, pelo menos duas delas em estado grave.

Interdição da pista

O motorista da carreta não teve ferimentos, mas a carga de milho que era transportada se espalhou pela pista. A concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram o bloqueio de parte da rodovia, que foi liberada às 9h30.

O TRT informou que vai se posicionar por meio de nota, em breve.

Nota do TRT

A Administração do TRT de Goiás manifesta profundo pesar pela morte de duas pessoas no trágico acidente que ocorreu na madrugada deste sábado, 11/2, na BR 040, km 98, no município de Lagoa Grande/MG. Outras duas pessoas foram conduzidas ao Hospital de Paracatu com ferimentos graves. O ônibus em que estavam as vítimas conduzia 20 pessoas com destino a Goiânia (GO) para a realização das provas do concurso TRT 18ª Região, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Amarildo Nunes Lopes, que completaria 50 anos neste 11/2, e Clewton Laercio Souza Oliveira, de 42 anos, agente administrativo da Polícia Federal, foram as vítimas que faleceram em virtude do acidente. Segundo dados da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame, ambos estavam inscritos para o concurso público do TRT-GO, cujas provas serão aplicadas neste domingo, 12/2.

O TRT de Goiás lamenta que uma tragédia dessa natureza tenha vitimado pessoas que buscavam a realização de um sonho e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas por essa perda irreparável.