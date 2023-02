Foram sepultados, neste domingo (12) e segunda-feira (13), em Minas Gerais, os dois candidatos do concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) que morreram em um acidente de ônibus a caminho da prova. Clewton Laercio Souza Oliveira, de 42 anos, e Amarildo Nunes Lopes, que completaria 50 anos no sábado (11), eram dois dos ocupantes do ônibus que saiu de Montes Claros, em Minas Gerais, com destino a Goiânia levando inscritos do concurso.

Conforme informações da Santa Casa Memorial, Clewton foi velado na Capela Amor do Memorial Santa Casa e enterrado no Cemitério do Bonfim, em Montes Claros, neste domingo (16h).

Já Amarildo foi velado na Capela da Funerária Avelar e sepultado por volta de 8h30 desta segunda-feira (13), também no Cemitério do Bonfim.

Clewton era agente administrativo da Polícia Federal. Já Amarildo era servidor da reitoria do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). De acordo com o TRT-GO, dados da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame, apontam que ambos estavam inscritos para o concurso público do Tribunal, cujas provas foram aplicadas no domingo.

“O TRT de Goiás lamenta que uma tragédia dessa natureza tenha vitimado pessoas que buscavam a realização de um sonho e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas por essas perdas irreparáveis”, declarou o TRT-GO.

O acidente

Na noite do último sábado (11), o ônibus que saiu de Montes Claros (MG) levando 18 passageiros e dois motoristas para a realização do concurso público do TRT-GO bateu em uma carreta que carregava milho, na BR-040, região de Lagoa Grande (MG).

Duas pessoas, Clewton e Amarildo, morreram. Duas mulheres tiveram ferimentos mais graves e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Paracatu.

A reportagem tenta confirmar o estado de saúde delas.

