O cantor Otávio Tavares, conhecido como T Jotta, de 29 anos, morreu nesta terça-feira (7). A notícia foi confirmada pela família do artista nas redes sociais. No perfil oficial de T Jotta no Instagram vários fãs deixaram comentários lamentando sua morte precoce.

Cantor e compositor, Otávio era casado há 13 anos e sua esposa postou uma mensagem comunicando o falecimento do marido, que chamou de príncipe, e agradeceu pelas mensagens de carinho e orações. Na mesma postagem, no perfil do cantor, estava o local e horário do velório.

Segundo a irmã de T Jotta, ele teve uma infecção bacteriana e como tinha uma doença alto imune, estava sem resistência e a infecção virou uma sepse. Ainda de acordo com ela: “Ele ficou 6 dias entubado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e por volta das 16h30 desta terça-feira teve uma parada de 30 minutos e não resistiu”.

