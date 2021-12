Cidades Cantor Maurílio já respira espontaneamente, diz boletim médico maurílio também apresenta sinais de atividade neurológica nas últimas 24h, e continua realizando exames clínicos para acompanhamento. A função renal também melhorou, o cantor precisou passar por hemodiálise

O cantor Maurílio, que faz dupla com Luiza, já respira espontaneamente segundo novo boletim médico (Veja íntegra abaixo) divulgado no fim da tarde deste domingo (19 de dezembro). De acordo com a equipe médica, Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na Unidade de Terapia Itensiva (UTI), ainda em estado grave, em melhora do quadro clínico. O cantor também...