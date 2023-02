O cantor sertanejo Patrick Nerys Costa, de 30 anos, foi preso na quarta-feira (1) suspeito de matar um homem por dívidas de drogas, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima é Antônio Lucas e Silva, morto a tiros em março de 2021, no setor Campinas, em Goiânia.

De acordo com as investigações, o cantor e uma segunda pessoa envolvida pediram para se encontrar com Antônio dentro de uma casa no setor Campinas e lá teriam matado a vítima. A Polícia disse que a motivação do crime teria sido por dívidas de drogas.

O pai do cantor disse ao g1 que o filho não tem envolvimento nesse crime e que a prisão foi uma surpresa. Segundo ele, Patrick comprou uma moto meses antes do homicídio, com a documentação correta e impostos em dia, mas que esse veículo foi vinculado ao crime.

A Polícia Civil disse que as investigações foram concluídas, mas Patrick havia deixado Goiânia, permanecendo foragido. No entanto, os agentes descobriram que ele estava vivendo no Pará e que costumava vir à capital goiana fazer shows. O cantor foi preso ao chegar no setor Oeste para uma apresentação.

O segundo envolvido no crime é Haile Aires Antunes, que segundo a polícia, tem dois mandados de prisão por homicídio cometidos em Goiânia. As investigações apontam que ele estaria escondido no Rio de Janeiro, acobertado por traficantes da facção que ele faz parte.

O POPULAR não conseguiu contato com a defesa de Patrick e de Haile para posicionamento.

Leia também:

- Justiça autoriza empresário de Goiânia a plantar e usar maconha para tratamento de saúde

- Casal e sobrinho são presos suspeitos de usar empresa de fachada para vender drogas

- Homem é preso após tentar furtar gado de fazendeiro que ele tinha acabado de ir ao velório, diz PM