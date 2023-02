Um adolescente de 17 anos morreu depois de ser atingido por um raio nesta quinta-feira (23), na zona rural de Cumari, no sudeste de Goiás. Nas redes sociais, uma amiga de Kayo Silva contou que ele morava em uma fazenda com a família e estava dentro de casa quando foi atingido pelo raio.

O Hospital Municipal de Cumari disse à TV Anhanguera que Kayo Silva foi levado pela família e contaram que o garoto tinha sido atingido por um raio. Ele chegou a ser atendido na unidade de saúde, mas não resistiu.

Kayo Silva era cantor sertanejo e fazia dupla com seu irmão gêmeo Kayck. Os dois participaram da Expo Canta 2022 em Catalão e cantavam em outros eventos na cidade. Em nota, o Sindicato Rural de Catalão, responsável pelo evento, lamentou o morte do cantor e desejou forças e fé para a família. "Kayo, junto com o irmão impressionou o jurados com sua simplicidade e talento", escreveu.

Nas redes sociais, uma amiga próxima relatou que Kayo sempre tocava viola na casa dela. "Um jovem que deixou uma marca registrada em nosso coração de amor e humildade", escreveu.

Uma outra amiga também lamentou a morte do cantor demonstrando o quanto ele era querido na cidade. "Hoje choramos o exemplo de pessoa que você foi Kayo, que Deus receba esse violeiro pra cantar no céu. Triste perda", escreveu.

