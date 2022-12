A cantora Rosy Melo, de 29 anos, e o motorista Adalberto Gomes Macedo, de 33 anos morreram após um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (25), na GO-306, em Mineiros, a 426 km de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras cinco pessoas se envolveram no acidente.

O acidente ocorreu por volta das 17h e envolveu um carro, que transportava cinco pessoas, e uma moto. Segundo os bombeiros, Rosy morreu no local e o motorista, os outros três passageiros e o motociclista foram encaminhados para o hospital, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Adalberto apresentava múltiplas fraturas e estava em estado grave, informa a Corporação. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu, o corpo dele e de Rosy foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e, conforme a Polícia Científica, ambos já foram liberados nesta segunda-feira (26).

O POPULAR questionou o Corpo de Bombeiros sobre como o acidente ocorreu, mas a corporação informou que não tem informações sobre as causas ou circunstâncias. A reportagem também tentou contato com a assessoria da cantora, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

Como os nomes dos outros três passageiros do carro e do motociclista não foram divulgados, o POPULAR não pode verificar o estado de saúde deles.

