Um homem de 59 anos morreu na manhã deste sábado (10) após capotamento do veículo que dirigia na BR-364, em Perolândia, a 50 km Jataí, Região Sul do Estado. Corivaldo Costa Brito dirigia um Crossfox de cor prata, que acabou capotando na estrada da 3T, próximo ao Posto 71. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem morreu no local.

Os bombeiros utilizaram um desencarcerador para retirar o corpo que ficou preso às ferragens. De acordo com o 2° Sargento Assis, ainda não se sabe o motivo do capotamento, mas há algumas possibilidades em vista. “Normalmente o que causa um capotamento em rodovia são animais na pista, dormir ao volante ou mal súbito do condutor”, explica.

O local onde aconteceu o acidente é conhecido como avenida 3T, devido a presença de um assentamento rural próximo com o mesmo nome. Corivaldo era morador do assentamento e, possivelmente, estava saindo de casa e indo em direção a BR-364 quando aconteceu o acidente.

A área próxima onde o veículo capotou é rural e toda cercada por vegetação. “A estrada corta uma reserva de Cerrado, então é mato e madeira dos dois lados. Quando o veículo saiu da pista, ele já bateu em árvores grossas e tombou sobre uma delas, deixando a vítima presa às ferragens”, informou José Ricardo Vieira de Assis, responsável pelo resgate.

Após a avaliação, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito do condutor. A Polícia-Técnico-Científica fez a perícia no local e investiga o caso.

