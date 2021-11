Cidades Carga de arroz avaliada em mais de R$20 mil é recuperada em Ceres após furto De acordo com a Polícia Civil, 224 fardos de arroz foram furtados. Um homem suspeito de receptação da carga foi preso em flagrante

Uma carga de arroz, com 224 fardos avaliados em mais de R$20 mil, foi recuperada nesta terça-feira (23) em Ceres, município no norte de Goiás, por meio da colaboração entre a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), a Delegacia de Ceres e a Delegacia de Carmo do Rio Verde. O suspeito de receptação da carga, que não teve sua identidade divulgada, f...