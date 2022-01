Cidades Carga de madeira avaliada em R$ 1 milhão é apreendida no Sudoeste de Goiás Os documentos apresentados pelo motorista, referentes à madeira, eram falsos, segundo informações da Polícia Militar

Aproximadamente 40 toneladas de madeira foram apreendidas, na noite desta segunda-feira (17), na região sudoeste de Goiás. A carga, avaliada em R$ 1 milhão, era transportada de Santarém, no Pará, com destino a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), a apreensão foi realizada durante uma abordagem policial. De acordo com a corporação, os doc...