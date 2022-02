Cidades Carnaval em Goiás será de muito calor e possibilidade de chuvas O sol aparecerá na maioria das cidades, e a tendência é que as temperaturas se elevem ao longo do dia

O tempo em Goiás não sofrerá muitas alterações nestes dias de Carnaval, conforme informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). O sol aparecerá na maioria das cidades, e a tendência é que as temperaturas se elevem ao longo do dia. Também poderá ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas do Estado. Em Goiânia, o sába...