Carreiros prontos para a volta da festa presencial

Carreiros se preparam para retornar presencialmente à Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Após dois anos sem a celebração religiosa – considerada uma das maiores do País -, devido à pandemia, o anúncio do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno anima fiéis e todos que guardam saudade do evento. Em especial, os partici...