Cidades Carreta cai em ribanceira e fica 'apoiada' em árvore na GO-080 Motorista de 65 anos ficou ferido após acidente. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá

Depois de cair em uma ribanceira, uma carreta acabou ficando presa em uma árvore com a cabine para cima, formando um “L” na noite desta quinta-feira (26) na GO-080, no trecho de Jaraguá, na Região Central do estado. O motorista foi encontrado ferido cerca de cinco metros para baixo na ribanceira. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, Rubens...