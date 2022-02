Cidades Carreta carregada com refrigerante tomba no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia Devido o acidente, o trecho, próximo à alça que dá acesso à BR-153 ficou interditado

Uma carreta carregada com refrigerante tombou, na manhã desta quinta-feira (10), no Anel Viário, no Jardim Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Devido o acidente, o trecho, próximo à alça que dá acesso à BR-153 ficou interditado. Equipes da Polícia Militar (PM) foram enviadas para o local para orientar os motoristas e evitar saques...