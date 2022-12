Um caminhão desgovernado invadiu duas casas em Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia, por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira (26). Ninguém ficou ferido. De acordo com o motorista do veículo, houve um problema mecânico no freio e o caminhão acabou atingindo os imóveis.

O veículo, um Volvo de cor branca, estava estacionado no acostamento da Rua Domingos Arantes, no Centro da cidade. No momento do acidente, o motorista não estava no veículo e o avistou desgovernado em direção os imóveis. O homem tentou impedir e parar a carreta a tempo, mas não conseguiu.

No vídeo acima é possível ver os estragos que um dos imóveis sofreu muitos danos e o outro teve o muro completamente destruído. Uma das residências também funciona como ponto comercial, onde há um salão de beleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo também derrubou um poste, deixando a fiação cortada e a quadra sem energia.

A Enel foi acionada para reestabelecer a energia elétrica, mas aguarda um guincho para remover o caminhão do local. Enquanto isso, a área segue isolada e a rua interditada para os motoristas.

Leia também:

Jovem de 21 anos morre após grave acidente na BR-060, em Anápolis

Motociclista atropelado por carreta era soldado do Exército e trabalhava em aplicativo há uma semana