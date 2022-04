Cidades Carreta pega fogo e deixa parte da BR-020 interditada; vídeo Um trecho da via precisou ser interditada para limpeza após a extinção das chamas

Uma carreta, que transportava laticínios, pegou fogo sozinha na manhã desta sexta-feira (22) no quilômetro 42, na BR-020, próximo à ponte do Córrego do Pipiripau, em Planaltina, na região do Distrito Federal (DF), no sentido Brasília – Formosa. Não houve feridos. A Polícia Rodoviária do DF informou que atuou juntamente com militares do Corpo de Bombeiros. Um tre...